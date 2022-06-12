WSJ: Белый дом в понедельник объявит о визите Байдена в Саудовскую Аравию

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12 июня 2022, 18:49 Источник: РБК

Президент США Джо Байден, Javier Rojas/globallook.com

В понедельник Белый дом может объявить о визите президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на источники написала в воскресенье газета The Wall Street Journal.

«Белый дом планирует объявить уже в понедельник [13 июня] о поездке президента Байдена в Саудовскую Аравию», — говорится в публикации.

Как сообщили источники WSJ, в июле Байден собирается посетить несколько ближневосточных государств, в том числе Израиль. Однако главной целью поездки будет именно Саудовская Аравия, отношения с которой Вашингтон стремится наладить, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и снизить цены на нефть.

Отношения США с Саудовской Аравией ухудшились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи.