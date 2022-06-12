Кириенко: жители Донбасса отстояли свое право быть русскими

Аргументы Недели → Политика 13+

12 июня 2022, 18:03 Источник: РИА Новости

Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Донбасс на протяжении восьми лет отстаивал свое право быть русским. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в воскресенье, выступая на презентации проектов Росмолодежи и Российского общества «Знание».

В ходе презентации по видеоконференцсвязи подключались площадки в Москве, Донецке и Луганске.

Кириенко назвал «большим и серьезным» вызовом то, что происходит сегодня в мире.

«Но для людей, живущих на Донбассе, которые восемь лет отстаивали свое право самим выбирать свою судьбу, свое право быть русскими, <...> вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять свое право самостоятельного выбора», - заявил Кириенко.

Он пообещал, что «территория Донбасса будет полностью освобождена» и выразил уверенность в победе.

«То, что сегодня мы вместе в едином пространстве, значит, что мы точно победим», - сказал Кириенко.