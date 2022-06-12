Захарова прокомментировала заявление Сикорского о ядерных боеголовках для Украины: «польские политики угрожают планете»

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12 июня 2022, 16:39 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление депутата Европарламента от Польши Радослава Сикорского о ядерных боеголовках для Украины.

Польский политик заявил в воскресенье, что после того как Россия «нарушила Будапештский меморандум», Запад имеет право подарить Киеву ядерные боеголовки — с тем чтобы он мог «защитить свою независимость».

Захарова напомнила, что Сикороский является «мужем англо-американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум», и заявила, что подобные заявления не только опасны для мира, но и ставят под удар народ Польши.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», - написала дипломат в воскресенье в своем телеграм-канале.