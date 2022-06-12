Спикер Госдумы Володин считает, что Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы

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12 июня 2022, 15:46 Источник: РИА Новости

Вячеслав Володин, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутат Европарламента Радослав Сикорский «провоцирует ядерный конфликт» в странах Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин в своих соц. сетях прокомментировал высказывание политика о возможной поставке ядерного оружия на Украину.

Спикер Госдумы считает, что Радослав Сикорский «провоцирует ядерный конфликт в центре Европы». Он также добавил, что из-за таких, как Сикорский, европейцы могут столкнуться с более серьёзными проблемами, помимо тех, которые уже имеются: наплыв беженцев, проблема с энергоресурсами, высокая инфляция. Володин уточнил, что в случае реализации предложения Сикорского не станет ни Польши, ни Украины, ни Европы.

В заключение спикер Госдумы Володин добавил, что Сикорскому «необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром».