Спикер Госдумы Володин считает, что Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутат Европарламента Радослав Сикорский «провоцирует ядерный конфликт» в странах Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
Володин в своих соц. сетях прокомментировал высказывание политика о возможной поставке ядерного оружия на Украину.
Спикер Госдумы считает, что Радослав Сикорский «провоцирует ядерный конфликт в центре Европы». Он также добавил, что из-за таких, как Сикорский, европейцы могут столкнуться с более серьёзными проблемами, помимо тех, которые уже имеются: наплыв беженцев, проблема с энергоресурсами, высокая инфляция. Володин уточнил, что в случае реализации предложения Сикорского не станет ни Польши, ни Украины, ни Европы.
В заключение спикер Госдумы Володин добавил, что Сикорскому «необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром».