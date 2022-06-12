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Путин в День России: «Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными»

, 12:56

Путин в День России: «Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными»
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин выступил по случаю отмечающегося в воскресенье, 12 июня, Дня России. Глава государства процитирован в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

«Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными», — отметил Путин.

По словам политического деятеля, единство и преданность Родине завещали жителям РФ их предки.

Как сообщалось ранее в воскресенье, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День России указал, что в настоящий момент «идет бой» за жизнь и свободу страны. Соответствующий пост Кадыров выложил в Telegram. 

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