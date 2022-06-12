Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День России заявил, что сейчас «идет бой» за жизнь и свободу страны. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram.
Кадыров отметил, что «страна переживает уникальные события, где некогда близкие друзья стали непримиримыми врагами».
«Злые языки бросили все свои усилия ради достижения одной единственной цели — разрушить то, что строилось веками. Идет бой за наши ценности, за жизнь и свободу России», — говорится в посте главы Чечни.
Он выразил уверенность в том, что «враг непременно падет».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Рамзан Кадыров опроверг фейк о якобы уничтожении на Украине полка «Ахмат».