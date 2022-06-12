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12 июня 2022, 12:15

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День России заявил, что сейчас «идет бой» за жизнь и свободу страны. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram.

Кадыров отметил, что «страна переживает уникальные события, где некогда близкие друзья стали непримиримыми врагами».

«Злые языки бросили все свои усилия ради достижения одной единственной цели — разрушить то, что строилось веками. Идет бой за наши ценности, за жизнь и свободу России», — говорится в посте главы Чечни.

Он выразил уверенность в том, что «враг непременно падет».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Рамзан Кадыров опроверг фейк о якобы уничтожении на Украине полка «Ахмат».