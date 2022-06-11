Глава МИД ДНР Никонорова: приговоренных к смерти британцев пытаются обелить, называя гражданами Украины и военнослужащими ВСУ

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11 июня 2022, 17:11 Источник: ТАСС

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Alexander Rekun/globallook.com

Британских подданных Пиннера и Аслина, приговоренных судом ДНР к смертной казни, пытаются обелить, утверждая, что оба они граждане Украины, служили в ВСУ по контракту и не являются наемниками, заявила в субботу в эфире телеканала «Соловьев.Live» глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Сейчас пытаются задним числом как-то отбелить этих людей, сообщая, что у них было гражданство Украины, оказывается, о том, что они были военнослужащими Вооруженных сил Украины», - сказала Никонорова. При этом она отметила, что никто из осужденных во время следствия ни разу не упоминал о том, что является гражданином Украины и военнослужащим ВСУ.

По ее мнению, и Пиннер, и Аслин «подходят под все признаки наемников», а наемничество в международном праве является преступлением. В связи с этим Никонорова отвергла заявления МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившие суд ДНР в незаконности приговора. Их позиция заключается в том, что Пиннер и Аслин являются военнопленными, а значит, по Женевской конвенции, не могут быть осуждены. Такого же мнения придерживаются родственники осужденных.