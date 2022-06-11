Пресс-секретарь Зеленского ответил Байдену: это не Украина не хотела слышать предупреждений партнёров, а партнеры — её

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11 июня 2022, 15:29 Источник: Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

До начала российской спецоперации президент Украины просил западных партнеров о введении пакета превентивных санкций против РФ, однако не был услышан. Так пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров прокомментировал слова Байдена о том, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений США о готовящемся «вторжении» России.

Накануне президент США Джо Байден заявил о том, что Зеленский не услышал предупреждений США о готовящейся спецоперации России, в которой у Вашингтона «не было никаких сомнений».

Как сообщил изданию Liga.net Сергей Никифоров, комментируя высказывание Байдена, Зеленский до начала спецоперации несколько раз созванивался с американским президентом и обсуждал складывающуюся вокруг Украины ситуацию. Поэтому, по его словам, фраза «не хотел слышать», требует уточнения.

«Если помните, президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"»,— заявил Никифоров.