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11 июня 2022, 14:44

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Делегация КНР вышла из зала во время онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Китайская делегация покинула зал во время онлайн-выступления Зеленского на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Об этом сообщила политолог Центра азиатских исследований Оливия Энос, но позже удалила твит», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Владимир Зеленский в ходе своей речи высказал прогноз, согласно которому мир, в особенности Азия и Африка, столкнется с голодом в связи с нарушением поставок зерна с украинской территории.

Как сообщалось ранее в субботу, киевский посол в Берлине Андрей Мельник проинформировал, что 22 июня на Украину прибудут немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.