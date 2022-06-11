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Аргументы Недели Политика 13+

Китайская делегация покинула зал во время онлайн-выступления Зеленского на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре

, 14:44

Китайская делегация покинула зал во время онлайн-выступления Зеленского на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Делегация КНР вышла из зала во время онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Китайская делегация покинула зал во время онлайн-выступления Зеленского на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Об этом сообщила политолог Центра азиатских исследований Оливия Энос, но позже удалила твит», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Владимир Зеленский в ходе своей речи высказал прогноз, согласно которому мир, в особенности Азия и Африка, столкнется с голодом в связи с нарушением поставок зерна с украинской территории.

Как сообщалось ранее в субботу, киевский посол в Берлине Андрей Мельник проинформировал, что 22 июня на Украину прибудут немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

В мире