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Нарышкин: любые попытки стран Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам

, 13:34

Нарышкин: любые попытки стран Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Любые попытки западных государств отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки РФ.

«Любые попытки стран Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам, заявил Нарышкин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что отношения между Соединенными Штатами и Россией достигли критической точки. По словам дипломатического представителя, двусторонний диалог в тупике.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

В мире