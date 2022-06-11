Нарышкин: любые попытки стран Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам

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11 июня 2022, 13:34

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Любые попытки западных государств отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки РФ.

«Любые попытки стран Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир повинуется их приказам, заявил Нарышкин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что отношения между Соединенными Штатами и Россией достигли критической точки. По словам дипломатического представителя, двусторонний диалог в тупике.