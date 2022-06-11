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11 июня 2022, 08:55

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры со странами о признании независимости Луганской народной республики ведутся, некоторые из них к этому уже готовы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

«Переговоры со странами о признании независимости ЛНР ведутся, некоторые из них к этому уже готовы, сообщил глава республики Леонид Пасечник», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное, который расположен под городом Светлодарском.