Конгрессмен Шабо заявил, что своей недальновидной экономической политикой Байден причиняет «огромную боль» народу США

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10 июня 2022, 22:25

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Конгрессмен Стив Шабо в пятницу, 10 июня, выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден причиняет своей недальновидной экономической политикой "огромную боль" народу страны.

Стив Шабо отметил, что когда Джо Байден стал главой Белого дома, галлон бензина в США стоил 2,46 доллара. В настоящий момент цена автомобильного топлива составляет 5,15 доллара. По словам конгрессмена, в "катастрофическом курсе" американского лидера по снижению зависимости от газа самое "невероятное" то, насколько дорого и болезненно он обходится семьям в Штатах.

Шабо подчеркнул, что инфляция, которую Байден ранее назвал временной проблемой, не только не стабилизировалась, но даже увеличилась.