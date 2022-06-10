Набиуллина заявила, что инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой

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10 июня 2022, 15:44 Источник: РИА "Новости"

председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 10 июня, заявила, что инфляцию в стране в настоящий момент нельзя считать устойчиво низкой.

По словам Эльвиры Набиуллиной, проинфляционные риски в РФ по-прежнему сильны. Глава Центробанка обратила внимание на то, что очень медленные темпы роста цен в стране, которые фиксируются в последние несколько недель, нельзя расценивать как устойчиво низкую инфляцию.

Набиуллина уточнила, что они в большой степени объясняются коррекцией цен после того, как в марте они резко выросли.