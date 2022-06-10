В Госдуму внесен законопроект о расширении списка запрещенных к передаче иностранцам сведений

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10 июня 2022, 21:00 Источник: электронная база Госдумы

здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пятницу, 10 июня, стало известно, что правительство внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий расширить перечень технологий и информации, которые запрещено передавать иностранцам.

Согласно тексту документа, который размещен в думской электронной базе, в статье 189 Уголовного кодекса РФ предлагается отнести к предмету преступления товары, технологии, военную технику, вооружение, работы и услуги, в отношении которых устанавливается экспортный контроль. Кроме того, выдвинуто предложение о расширении списка лиц, незаконно их получающих.

За нарушение предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штрафа до миллиона рублей.