Суд запретил публикации списка имён погибших солдат

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9 июня 2022, 19:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Светлогорский райсуд Калининградской области ещё в середине весны рассмотрел иск 73-й военной прокуратуры Балтийского флота, поданный «в защиту интересов неопределённого круга лиц». В иске утверждалось, что прокуратура обнаружила в интернет-сети «информацию, раскрывающую потери личного состава ВС РФ в период проведения специальной военной операции, имена, анкетные данные погибших и их персональные данные». Речь идёт о разделе «Страница памяти» на сайте псковского издания 60.ru, которое учреждено ООО «Сеть городских порталов». На этой странице издание перечисляло имена жителей региона, погибших во время СВО на территории Украины. Они были собраны из заявлений официальных лиц.

В прокуратуре перечислили три аргумента для блокировки страницы. В иске утверждалось, что информация о погибших в спецоперации может подпадать под разглашение гостайны и незаконный доступ к гостайне (ст.283 и 283.1 УК РФ). Ведомство сослалось на указ президента РФ №1203. Он относит к гостайне «сведения о потерях личного состава российской армии» при проведении спецопераций. Ранее президентский указ засекречивал потери лишь только в военное время. В мае 2015 года в СМИ стала появляться информация об участии российских солдат в конфликте на Донбассе. После этого в президентский указ добавили «спецоперационную» норму. Отдельные юристы пытались оспорить правомерность указа, утверждая, что глава государства превысил свои полномочия, но Верховный Суд РФ отказал им в иске.

Прокуратура также упомянула ст.276 УК РФ (шпионаж), и заявила про нарушение закона о персональных данных (ст.13.11 КоАП РФ) и даже ответственность за «незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» (ст.137 УК РФ). Участвовавший в процессе как заинтересованное лицо Роскомнадзор поддержал аргументы военного прокурора. В итоге судья Михаил Аниськов согласился, что страница, содержавшая информацию о погибших в СВО, «противоречит вышеуказанным нормам закона», а также «подрывает основы конституционного строя и нравственности, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений».

После судьбоносного решения суда, сайт 60.ru удалил «Страницу памяти». 6 июня аналогичные разделы удалили другие региональные издания, принадлежавшие ООО «Сеть городских порталов». Компания пояснила СМИ, что сделала это после предупреждения Роскомнадзора. «В связи с таким правоприменением, мы закрываем страницу памяти на 74.ru», - говорится в заявлении челябинского издания, «Это вынужденная для нас мера. Приносим извинения матерям, отцам, жёнам, детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации».