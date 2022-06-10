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Аргументы Недели Политика 13+

Корреспондент ТАСС сообщил, что в небе над Севастополем сработала система ПВО

, 20:16 Источник: ТАСС

Корреспондент ТАСС сообщил, что в небе над Севастополем сработала система ПВО
Севастополь, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Вечером в пятницу, 10 июня, в небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Соответствующую информацию предоставил сегодня журналист, который стал свидетелем случившегося.

Согласно данным корреспондента ТАСС, над южной частью Севастополя в районе Карантинной и Песочной бухт ранее в пятницу можно было увидеть след от заряда системы ПВО, а также облако от объекта, в который он попал.

К настоящему моменту журналисты не располагают официальным подтверждением вышеуказанной информации от силовых структур города.

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