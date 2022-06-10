Посол ЛНР Мирошник заявил, что заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке боевики ищут контакты для переговоров

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10 июня 2022, 20:01 Источник: РИА "Новости"

военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке украинские военные в настоящий момент ищут контакты для переговоров.

Родион Мирошник подчеркнул, что немногочисленная группировка украинских военных, которая находится на территории "Азота", уже не может покинуть предприятие, поскольку все пути отступления отрезаны. Некоторые боевики, по словам дипломата, пытаются выйти на контакт с союзными войсками, а также выдвигают различные условия.

Им, однако, объясняют, что никакие условия приниматься не будут. Мирошник уточнил, что украинские военные должны сложить оружие и сдаться. "Отправляются обдумывать", – уточнил посол.

Известно, что на территории "Азота" находятся мирные жители, однако их точное количество к настоящему моменту не установлено.