Вокруг Северодонецка, в его промзоне и на подступах к Славянску идут ожесточённые бои

Аргументы Недели → Армия 13+

10 июня 2022, 18:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Киеве и в Лондоне предрекают скорое окончательное отступление ВСУ из Северодонецка, где украинские боевики удерживают только часть промзоны завода «Азот» и южные пригороды. Дорога Бахмут-Лисичанск стала местом упорных стычек. ВС РФ и ДНР стягивают кольцо вокруг Золотого. Идут ожесточённые бои на подступах к Славянску. ВСУ спешно укрепляет этот город, подвозит в него боеприпасы оружие и подкрепление. Украинское командование пытается поставить под ружьё как можно больше местных жителей.

Российские войска и ополчение ЛНР заняли городской аэропорт и практически блокировали украинскую группировку, засевшую в Боровском, оставив, впрочем, один путь для отхода. Продолжаются стычки с мелкими группами украинцев в лесном массиве близ аэродрома. Для возвращения под свой контроль трассы Бахмут-Лисичанск командование ВСУ использовало подразделения 14-й моторизованной бригады, которые выдвинулись в вышеуказанный район для поддержки 10-й горной бригады. Однако это действие не дало никакого эффекта. Бои в данном районе ожесточились и украинское воинство несёт ещё большие потери чем прежде. По ВСУ работает российская штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия.

К югу от Лисичанска россияне добивают украинскую группировку, окопавшуюся в Горском и Золотом. Накануне войска ВС РФ выбили противника из Камышевахи. Часть украинских солдат скрылась в близлежащем лесу, их «выкуриванием» занимаются войска ЛНР.

К западу от Северодонецка российские войска постепенно приближаются к Славянску. Они уже оседлали некоторые господствующие высоты, расположенные на север от города. Бои идут на правом берегу Донца, освобождён н/п Пришиб, занимающий возвышенность. Войска ВС РФ продолжили наступление а направлении Сидорова.

Ещё чуть западнее, идёт бой за Богородичное. Часть украинских солдат скрывается в близлежащем лесу. И они находятся под огневым воздействием россиян.

Местные источники сообщают, что ВСУ лихорадочно ведут инженерную подготовку оборонительных линий в Славянск, подвозят вооружения и боеприпасы. Украинское командование правдами и неправдами заставляет местных вступать в ряды ВСУ несмотря на то, что кластере Лисичанск – Бахмут-Краматорск-Славянск находится группировка численность от 60 тыс. до 70 тыс. штыков (по оценкам экспертов).