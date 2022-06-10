Открытие первого автомобильного моста между РФ и Китаем отметили пятиминутным салютом

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10 июня 2022, 17:51

салют, Фотограф: Heorhii Heorhiichuk: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1249882/

Открытие первого автомобильного моста между Российской Федерацией и Китаем – Благовещенск-Хэйхэ отмечено салютом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 10 июня, сотрудники СМИ.

Ранее сегодня было запущено грузовое сообщение по мосту Благовещенск-Хэйхэ. Салют стартовал с баржи на реке Амур в 22.00 по местному времени (16.00 по Москве). Фейерверк, который стал подарком от строителей международного моста, длился около пяти минут. Красочным зрелищем любовались сотни зрителей, которые в финале разразились аплодисментами.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил строителей и назвал салют красивым завершением важного дня.