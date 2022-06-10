Трутнев: автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая

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10 июня 2022, 08:54 Источник: РИА Новости, ТАСС

мост Благовещенск — Хэйхэ, фото: vk.com/blaga24

В пятницу, 10 июня, открыто грузовое движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем, возведенному через реку Амур между городами российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Сегодня по трансграничному мосту через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» проехали первые грузовые автомобили, в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка «Газпром гелий сервис», использующих экологически чистое топливо сжиженный природный газ. Из Китая въехали фуры, груженые автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск - Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей. Глава региона отметил, что мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса, - передает РИА Новости.

На торжественной церемонии открытия движения выступил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, - передает ТАСС. Он заявил, что сейчас «в разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая».