Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский считает, что за 8 лет Россия нарушила 400 международных соглашений

, 17:04 Источник: ТАСС

Зеленский считает, что за 8 лет Россия нарушила 400 международных соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Начиная с 2014 года Россия якобы нарушила 400 международных соглашений. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на «Копенгагенском демократическом саммите».

«С 2014 года Россия нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства», - сказал Зеленский.

По его утверждению, речь идет, в частности, об Уставе ООН, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, Уставе Совета Европы, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, президент Украины в очередной раз обвинил Россию в том, что она нарушила Будапештский меморандум 1994 года, по которому Киев отказывался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России.

Ранее он обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, пригрозив пересмотром безъядерного статуса Украины. Многие иностранные политики назвали тогда его заявление ошибочным, способствующим эскалации украинского конфликта.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram