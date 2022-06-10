Зеленский считает, что за 8 лет Россия нарушила 400 международных соглашений

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10 июня 2022, 17:04 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Начиная с 2014 года Россия якобы нарушила 400 международных соглашений. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на «Копенгагенском демократическом саммите».

«С 2014 года Россия нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства», - сказал Зеленский.

По его утверждению, речь идет, в частности, об Уставе ООН, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, Уставе Совета Европы, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, президент Украины в очередной раз обвинил Россию в том, что она нарушила Будапештский меморандум 1994 года, по которому Киев отказывался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России.

Ранее он обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, пригрозив пересмотром безъядерного статуса Украины. Многие иностранные политики назвали тогда его заявление ошибочным, способствующим эскалации украинского конфликта.