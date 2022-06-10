Путин заявил, что США должны взять на себя обязательства по реконструкции инфраструктуры в Афганистане

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил днем в пятницу, 10 июня, что власти Соединенных Штатов Америки должны взять на себя обязательства по реконструкции инфраструктуры в Афганистане.
В рамках обмена мнениями о ситуации в Афганистане между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым с обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане, решения наиболее острых социально-экономических проблем, а также нейтрализации исходящих с территории этой страны угроз.
Глава РФ также заявил о готовности продолжить совместную работу по постконфликтному восстановлению Афганистана и заметил, что основные обязательства по реконструкции страны должны взять на себя США и их союзники.