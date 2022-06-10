Путин заявил, что США должны взять на себя обязательства по реконструкции инфраструктуры в Афганистане

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10 июня 2022, 16:26 Источник: РИА "Новости"

флаг США, Фотограф: Travis Saylor: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/951382/

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил днем в пятницу, 10 июня, что власти Соединенных Штатов Америки должны взять на себя обязательства по реконструкции инфраструктуры в Афганистане.

В рамках обмена мнениями о ситуации в Афганистане между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым с обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане, решения наиболее острых социально-экономических проблем, а также нейтрализации исходящих с территории этой страны угроз.

Глава РФ также заявил о готовности продолжить совместную работу по постконфликтному восстановлению Афганистана и заметил, что основные обязательства по реконструкции страны должны взять на себя США и их союзники.