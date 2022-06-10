Путин вручил президенту Туркмении Бердымухамедову орден Дружбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 июня, вручил в Кремле орден Дружбы главе Туркмении Сердару Бердымухамедову, который ранее прибыл в Москву с официальным визитом.
Соответствующий указ был подписан российским лидером ранее – 18 мая документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что Сердар Бердымухамедов был награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном.
Сегодня главы двух стран проводят встречу в Москве.