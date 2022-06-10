Путин вручил президенту Туркмении Бердымухамедову орден Дружбы

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10 июня 2022, 16:15 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 июня, вручил в Кремле орден Дружбы главе Туркмении Сердару Бердымухамедову, который ранее прибыл в Москву с официальным визитом.

Соответствующий указ был подписан российским лидером ранее – 18 мая документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что Сердар Бердымухамедов был награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном.

Сегодня главы двух стран проводят встречу в Москве.