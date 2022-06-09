Путин 10 июня проведет встречу с президентом Туркмении Бердымухамедовым

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9 июня 2022, 12:26 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

В пятницу, 10 июня, глава Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Кремле.

В рамках переговоров Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов намерены обсудить комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества России и Туркмении в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Стороны также поделятся мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам.

Известно, что в ходе встречи состоится подписание Декларации об углублении стратегического партнерства между двумя странами.