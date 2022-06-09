Путин 10 июня проведет встречу с президентом Туркмении Бердымухамедовым

В пятницу, 10 июня, глава Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Кремле.
В рамках переговоров Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов намерены обсудить комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества России и Туркмении в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Стороны также поделятся мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам.
Известно, что в ходе встречи состоится подписание Декларации об углублении стратегического партнерства между двумя странами.