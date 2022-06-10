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Аргументы Недели Политика 13+

Глава Минобороны Великобритании Уоллес посетил Киев и встретился с Зеленским

, 16:00

Глава Минобороны Великобритании Уоллес посетил Киев и встретился с Зеленским
глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, Marquardt,Christian/Keystone Press Agency

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с главой страны Владимиром Зеленским. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пресс-службе украинского лидера.

Владимир Зеленский выразил благодарность британскому министру обороны Бену Уоллесу и его команде за визит, также в целом властям Великобритании за помощь Украине.

Уоллес ранее заявил, что после предостережений со стороны РФ Лондон не откажется от планов поставить Киеву реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, он сообщил, что британское руководство намерено поставить для РСЗО управляемые снаряды, дальность стрельбы которых достигает 70 километров.

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