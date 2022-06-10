Сенатор Андрей Климов: Не стоит гнаться за стопроцентным импортозамещением

Аргументы Недели → Политика 13+

10 июня 2022, 14:34

Фото: GlobalLook

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал «Аргументам недели» о перспективах импортозамещения.

Сенатор отметил, что сегодня Россия противостоит десяткам стран, цель которых – уничтожить нашу страну любой ценой.

«У меня сложилось впечатление, что несмотря на все проблемы, мы имеем возможность преодолеть текущую сложную ситуацию. Я считаю, что не стоит гнаться за стопроцентным импортозамещением, необходимо сконцентрироваться на жизненно важных отраслях, всё остальное можно закупать у стран-партнеров», – сказал Климов.

Он добавил, что двигатели, электроника, лекарства, программное обеспечение должны разрабатываться, производиться и собираться в России. При этом причин для пессимистичных настроений – нет. «Если подходить к решению проблем профессионально и последовательно, то никакие ограничения поставок из-за рубежа никогда не смогут нам навредить», – заявил сенатор.

Подробнее читайте - в интервью Андрея Климова "Аргументам недели".