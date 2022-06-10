Рогозин: увлечение «электронными примочками» поставит западную цивилизацию на колени

Безоглядное стремление к «электрическому и электронному» прогрессу делает цивилизацию более уязвимой и незащищенной. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале в пятницу глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По мнению Рогозина, «чем больше цивилизация будет погружаться в «электронные примочки», тем более ранимой, незащищенной будет становиться ее инфраструктура и личная безопасность людей».
По его словам, современные средства радиоэлектронной борьбы, выведенные в космос, будут способны «одним щелчком» выключить целые мегаполисы. «То же касается и напичканных электроникой современных транспортных средств, незащищенных как к воздействию внешних электромагнитных излучений, так и к кибератакам, способным полностью перехватить управление автомобилем, самолетом или поездом», - написал он.
В такой ситуации, считает Рогозин, технологическая отсталость некоторых государств «станет их уникальным преимуществом».
«Увлечение «электрическим и электронным прогрессом»поставит западную цивилизацию на колени», - резюмировал глава «Роскосмоса».
Ранее Рогозин высказался по поводу прекращения действия межправительственной договоренности с Японией, касающейся промысла живых ресурсов.