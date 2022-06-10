Рогозин: увлечение «электронными примочками» поставит западную цивилизацию на колени

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10 июня 2022, 14:29 Источник: Telegram

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото с сайта Кремля.

Безоглядное стремление к «электрическому и электронному» прогрессу делает цивилизацию более уязвимой и незащищенной. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале в пятницу глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По мнению Рогозина, «чем больше цивилизация будет погружаться в «электронные примочки», тем более ранимой, незащищенной будет становиться ее инфраструктура и личная безопасность людей».

По его словам, современные средства радиоэлектронной борьбы, выведенные в космос, будут способны «одним щелчком» выключить целые мегаполисы. «То же касается и напичканных электроникой современных транспортных средств, незащищенных как к воздействию внешних электромагнитных излучений, так и к кибератакам, способным полностью перехватить управление автомобилем, самолетом или поездом», - написал он.

В такой ситуации, считает Рогозин, технологическая отсталость некоторых государств «станет их уникальным преимуществом».

«Увлечение «электрическим и электронным прогрессом»поставит западную цивилизацию на колени», - резюмировал глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин высказался по поводу прекращения действия межправительственной договоренности с Японией, касающейся промысла живых ресурсов.