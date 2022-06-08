Рогозин: «открыв свой рот и поддержав политику Запада против России, Япония осталась без капусты»

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8 июня 2022, 10:06 Источник: Общественная служба новостей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото с сайта Кремля.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале прокомментировал решение России прекратить действие межправительственной договоренности с Японией, касающейся промысла живых ресурсов.

Он вспомнил свое общение с японскими парламентариями, которые объясняли, зачем Японии нужны Южно-Курильские острова: возле них в большом количестве растет морская капуста, важный для страны продукт. Теперь, после того, как в ответ на антироссийские санкции, РФ запретила Японии промысел у Южных Курил, страна лишилась возможности ее добывать.

«Открыв свой рот и поддержав враждебную политику Запада против России, Япония осталась без капусты. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле», - сыронизировал Рогозин.

Он также напомнил, что соглашение с Японией было подписано еще при Ельцине, и назвал его предательским, так как «Япония не предоставляет России право осуществлять промысел в ее территориальных водах, а мы — пожалуйста».