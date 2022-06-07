МИД России: Москва приостановила договор с Японией по поводу промысла морских живых ресурсов

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7 июня 2022, 20:41

Мария Захарова, МИД России, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Власти Российской Федерации приняло решение остановить действие межправительственной договорённости с Японией о ряде вопросов в сфере сотрудничества по промыслу морских живых ресурсов. Сделано это до тех пор, пока Токио не выполнит свои обязательства перед Москвой. Таким образом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятое решение.

«К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», − подчеркнула важные аспекты дипломат.

Далее представитель российского МИД уточнила, действие какого документа было приостановлено.

«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», − отметила Захарова.

Напомним, сегодня, 7 июня, стало известно, что правительство Японии на фоне текущих событий на Украине приняло решение расширить санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщили в японском МИД.