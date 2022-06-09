Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров: На Украине сейчас любого человека могут признать агентом Кремля

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июня 2022, 20:03

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал о преследованиях людей на Украине.



− Когда Украина стала антироссийской колонией Запада?



− Я думаю, надо начинать отсчет с 1990 года, с первых студенческих волнений в Киеве, которые уже тогда активно подогревались западными правительственными и неправительственными структурами. Потом был период тихого, ползучего роста украинского национализма, а когда к власти пришел Виктор Ющенко в 2005 году западные кураторы перестали скрывать свое потребительское отношение к Украине. Одним из ярких примеров того времени было вручение дипломов выпускникам Академии СБУ из рук посла США на Украине. Такого откровенного лизоблюдства нельзя представить ни в одной стране мира. Ну, а победа Майдана в 2014 году окончательно закрепила статус Украины в качестве абсолютно управляемой марионетки Запада.



− Вы общаетесь с бывшими коллегами? Есть среди них понимающие ваш выбор разоблачителя?



− Нет, к сожалению, не общаюсь. Там есть нормальные люди, но я не хочу создавать им проблемы. Потому что в настоящее время на Украине развернулась просто грандиозная «охота на ведьм», расцвело доносительство, в результате чего любой человек может попасть в поле зрения СБУ как агент Кремля, даже за неосторожно высказанное слово.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров: Идеи фашизма и нацизма проникли в сознание огромного числа украинской молодежи».



