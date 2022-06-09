Песков заявил, что «изолировать» Россию не получится

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9 июня 2022, 13:41 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с представителями СМИ в четверг, 9 июня, что у недружественных стран не получается и не получится "изолировать" Россию.

По словам Дмитрия Пескова, никто в России не говорит об "изоляции" страны – напротив, все считают, что это невозможно.

Пресс-секретарь Владимира Путина, однако, подчеркнул, что враждебные РФ государства пытаются отрезать ее от остального мира как в экономическом и торговых планах, так и в политическом. Их план не реализуется, как отметил Песков, поскольку в современном мире нельзя "изолировать" страну, тем более такую огромную, как Россия.