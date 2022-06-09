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9 июня 2022, 13:17

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Польша подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к передаче ей контроля над государственными функциями в бывшей советской республике. На это, как передает ТАСС, указала Служба внешней разведки Российской Федерации.

«Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над государственными функциями на Украине, сообщает СВР России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава украинского министерства обороны Алексей Резников обнародовал сведения, согласно которым войска страны каждый день теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.