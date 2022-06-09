Сергей Лавров: Запад должен осознать, что потакание милитаристским настроениям в Киеве не приведет ни к чему хорошему

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9 июня 2022, 12:53

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Западная сторона должна осознать то, что потакание милитаристским настроениям в Киеве не приведет ни к чему хорошему. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел России.

«Запад должен осознать, что потакание милитаристским настроениям в Киеве не приведет ни к чему хорошему», — процитирован Лавров в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Также дипломат отметил, что властям Украины следует перестать затягивать процесс вывоза зерна.

Как сообщалось ранее сегодня, российское Минобороны проинформировало, что авиация за сутки уничтожила свыше 200 украинских националистов, пять танков, две реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерийский склад.