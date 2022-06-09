Глава Сирии Асад заявил, что поддерживает действия РФ, поскольку они возвращают утраченный международный баланс сил

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9 июня 2022, 12:13

президент Сирии Башар Асад, Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Сирии Башар Асад в рамках беседы с журналистами в четверг, 9 июня, рассказал, что поддерживает действия властей Российской Федерации, так как они возвращают утраченный международный баланс сил.

Башар Асад подчеркнул, что РФ можно рассматривать с двух разных точек зрения. В первом случае страну можно воспринимать в качестве союзника, вследствие чего, если он побеждает в битве или если его политическая позиция на международной арене становится сильнее, то это выгодно Сирии.

С другой точки зрения можно сказать, что российская сила в настоящий момент позволяет вернуть утраченный международный баланс, даже если речь идет о частичном возвращении. Асад в разговоре с RT Arabia уточнил, что этот баланс в первую очередь отражается на небольших странах, одно из которых – Сирия.