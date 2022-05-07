Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила Россию в использовании химического оружия в Сирии

Аргументы Недели → Политика 13+

7 мая 2022, 08:27 Источник: РИА "Новости"

постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд в рамках беседы с представителями средств массовой информации обвинила Россию в использовании химического оружия в Сирии.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия обвиняла Соединенные Штаты и Украину в применения химоружия под чужим флагом, однако Вашингтону якобы известно, что российская сторона сама может использовать такой тип оружия. Постпред США при ООН заявила, что Россия якобы применяла его против "своих людей", а также в Сирии.

Томас-Гринфилд, однако, не предоставила никаких доказательств.