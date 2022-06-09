Депутат Госдумы Делимханов: чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания спецоперации

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9 июня 2022, 10:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Чеченские подразделения останутся на территории Украины и Донбасса до завершения специальной операции Москвы. На это, как информирует РИА Новости, указал Адам Делимханов, депутат российской Государственной Думы.

«Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Делимханов, принимавший в ней участие», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, британское издание Independent написало, ссылаясь на отчет разведки, что украинские войска уступают армии РФ в 20 раз по артиллерии и в 40 раз по боеприпасам.