Херсонская область планирует провести референдум по присоединению к Российской Федерации в 2022 году. Об этом проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.
«Херсонская область планирует провести референдум по вхождению в состав России в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, американское агентство Bloomberg указало на то, что отказ некоторых государств осудить специальную операцию Москвы на Украине стал провалом политики Соединенных Штатов и западных союзников Вашингтона.