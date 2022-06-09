Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: регион планирует провести референдум по присоединению к России в 2022 году

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9 июня 2022, 08:50 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Херсонская область планирует провести референдум по присоединению к Российской Федерации в 2022 году. Об этом проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Херсонская область планирует провести референдум по вхождению в состав России в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, американское агентство Bloomberg указало на то, что отказ некоторых государств осудить специальную операцию Москвы на Украине стал провалом политики Соединенных Штатов и западных союзников Вашингтона.