Со стороны Украины обстрелян поселок Хотмыжск в Белгородской области

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9 июня 2022, 09:04 Источник: Telegram

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в четверг, 9 июня, сообщил, что со стороны Украины ранее сегодня был обстрелян поселок Хотмыжск, расположенный в Грайворонском городском округе.

По словам Вячеслава Гладкова, в результате случившегося в трех домовладениях оказались выбиты стекла, посечены крыши и заборы. На месте обстрела в настоящий момент работает оперативная группа, специалисты осуществляют подомовой обход территории.

Согласно последней информации, никто не пострадал. Завтра власти планируют приступить к восстановительным работам.