Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 31 мая, подтвердил информацию о ночном обстреле региона. По его словам, звуки, которые слышали белгородцы, – это работа ВС России.
Ранее стало известно, что со стороны Украины были обстреляны склады и помещения предприятия "СМ-Агро", которые находятся в поселке Политотдельский Белгородского района.
Вячеслав Гладков уточнил, что звуки, разбудившие жителей региона, это работа российской армии. "Было громко, но зато это наша с вами защита", – отметил губернатор Белгородской области. Данных о пострадавших не поступало.