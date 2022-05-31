Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

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31 мая 2022, 20:27 Источник: ВКонтакте

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 31 мая, подтвердил информацию о ночном обстреле региона. По его словам, звуки, которые слышали белгородцы, – это работа ВС России.

Ранее стало известно, что со стороны Украины были обстреляны склады и помещения предприятия "СМ-Агро", которые находятся в поселке Политотдельский Белгородского района.

Вячеслав Гладков уточнил, что звуки, разбудившие жителей региона, это работа российской армии. "Было громко, но зато это наша с вами защита", – отметил губернатор Белгородской области. Данных о пострадавших не поступало.