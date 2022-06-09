Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов обвинил Киев в целенаправленных провокациях

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9 июня 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

въезд в Херсон, E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил утром в четверг, 19 июня, что киевские власти продолжают намеренные провокации у границ региона.

По словам Кирилла Стремоусова, Киев нагнетает ситуацию у границ Херсонской области – украинские военные с дальних позиций обстреливают территорию, чтобы люди пребывали в постоянном страхе. Замглавы ВГА региона подчеркнул, что область имеет надежную защиту, вследствие чего все заявления киевского режима о ее захвате являются бессмысленными.

Стремоусов уточнил, что вся территория Херсонской области в настоящий момент находится под контролем и защитой ВС России.