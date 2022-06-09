Посол ФРГ фон Гайр заявил, что отношения Москвы и Берлина переживают обвал

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9 июня 2022, 07:16 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, Arukhan: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/10464147/

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что с 24 февраля текущего года отношения ФРГ и России резко ухудшились, однако, государства останутся соседями со всеми вытекающими последствиями.

Геза Андреас фон Гайр подчеркнул, что между Москвой и Берлином в течение последних лет произошли несколько политических кризисов.

Посол отметил, что когда он вспоминает, какой была ситуация в сферах экономики, науки и культуры в начале февраля, и какова она сейчас, то понимает, что речь идет о настоящем обвале отношений России и Германии.