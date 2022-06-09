Посол ФРГ фон Гайр заявил, что отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что с 24 февраля текущего года отношения ФРГ и России резко ухудшились, однако, государства останутся соседями со всеми вытекающими последствиями.
Геза Андреас фон Гайр подчеркнул, что между Москвой и Берлином в течение последних лет произошли несколько политических кризисов.
Посол отметил, что когда он вспоминает, какой была ситуация в сферах экономики, науки и культуры в начале февраля, и какова она сейчас, то понимает, что речь идет о настоящем обвале отношений России и Германии.