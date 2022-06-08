Пушилин представил нового главу правительства ДНР Виталия Хоценко

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июня 2022, 21:48

Денис Пушилин/ официальный сайт главы ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко главой правительства республики. Об этом информацию сообщает ДАН со ссылкой на указ.

«Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», − значится в подписанном документе. Уточняется, что представленная кандидатура ранее была одобрена парламентом ДНР.

«Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», − подчеркнул Пушилин.

Также глава республики объяснил принятое решение в эфире телеканала «Россия 24».

«Интеграционные процессы... должны сейчас усиливаться, и конечно, мы должны понимать, какие шаги будут предприниматься в дальнейшем. Соответственно, мною было принято решение о том, что необходима реорганизация, необходимы изменения именно на данном этапе, потому что то, о чём мы позаботимся, о чём мы подумаем именно сегодня, именно так это откликнется (отразится на том – прим. ред.), как мы будем жить в дальнейшем», — заявил Пушилин.