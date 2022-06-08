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Аргументы Недели Политика 13+

Кулеба направил в ЕС предложения Украины по седьмому санкционному пакету

, 16:30 Источник: ТАСС

Кулеба направил в ЕС предложения Украины по седьмому санкционному пакету
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Zheng Huansong/globallook.com

Украина направила в Евросоюз и страны ЕС письмо со своим видением седьмого санкционного пакета. Об этом сообщил на брифинге в среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, пакет разработан экспертной группой, которую возглавляют глава офиса президента Украины Ермак и бывший посол США в Москве Макфол.

Предложения включают секторальные санкции в сферах энергетики, торговли и финансов, а также новые персональные санкции против российских высокопоставленных чиновников, глав госпредприятий и олигархов.

Кулеба обратил внимание журналистов на то, что новый пакет рестрикций предполагает «закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций».

Он подчеркнул, что Украина будет настаивать на том, чтобы седьмой пакет был принят «как можно раньше».

Напомним, шестой пакет санкций Евросоюза был утвержден второго июня.

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