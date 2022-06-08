Посол Украины в Берлине Мельник назвал «прискорбными» высказывания Ангелы Меркель об ее политике в отношении России

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8 июня 2022, 15:14 Источник: ТАСС

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: Fabian Sommer/globallook.com

Отказ бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель признать ошибочность своей политики в отношении России вызывает недоумение. Так прокомментировал интервью Меркель, которое она дала агентству dpa во вторник, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Дипломат выразил сожаление, что в своем первом интервью после ухода с поста главы государства Меркель не позволила себе «ни намека на самокритику». Она заявила агентству, что не видит необходимости говорить о том, что ее политический курс был «неправильным» и не стала за него извиняться.

Мельник, сославшись на нынешнюю ситуацию в Украине, связанную со спецоперацией России, поинтересовался, как она могла случиться, если «политика Германии в отношении России была такой замечательной в течение последних десятилетий».

Он назвал «прискорбными» заявления Меркель и обвинил экс-канцлера в том, что именно политика Германии в годы ее правления, привела к тому, что Россия начала спецоперацию. Среди неверных шагов Меркель он перечислил поддержку «Северного потока — 2», позицию ФРГ в отношении членства Украины в НАТО, отказ в поставках вооружений Киеву.