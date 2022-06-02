Ангела Меркель в первом публичном комментарии по поводу спецоперации России выразила солидарность с Украиной

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2 июня 2022, 10:23

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, John Macdougall / globallookpress.com

Бывший руководитель немецкого правительства Ангела Меркель в своем первом публичном комментарии по поводу российской специальной операции выразила солидарность с Украиной. Об этом информирует ТАСС.

«Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной, назвав происходящее в стране "глубоким поворотным моментом". Это первый публичный комментарий бывшей главы правительства Германии с начала специальной военной операции на Украине, ранее заявления на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее офиса», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, в распоряжении издания Politico оказались сведения, согласно которым Великобритания планирует отправить киевской стороне американские системы залпового огня M270 MLRS.