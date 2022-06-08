Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Захарова: украинские националисты готовят провокацию на заводе «Азот» в Северодонецке

, 13:28 Источник: ТАСС

Захарова: украинские националисты готовят провокацию на заводе «Азот» в Северодонецке
официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила днем в среду, 8 июня, что украинские националисты планируют осуществить провокацию на заводе "Азот", который находится в Северодонецке.

Мария Захарова в рамках брифинга сегодня сообщила, что украинские националисты намерены заминировать емкости с токсичными химикатами на заводе "Азот" на территории ЛНР и удерживать более тысячи работников предприятия и местных жителей в подземных сооружениях.

Уточняется, что в соответствии с замыслом Киева подрыв цистерн с более чем 100 тоннами селитры и азотной кислоты задержит продвижение российских военных и ВС республик Донбасса. Впоследствии в техногенной катастрофе и гибели людей планируется обвинить Россию.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram