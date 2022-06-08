Аксенов: о доступности сухопутных гражданских перевозок в Крым говорить пока рано

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8 июня 2022, 10:55 Источник: ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото с сайта Кремля.

Говорить о возможности гражданских поездок и перевозок в Крым по материку пока рано. Сухопутный маршрут в настоящее время можно использовать для доставки военных грузов и продовольствия. Об этом заявил в среду журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Так он прокомментировал сделанное накануне министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявление о том, что автомобильное и железнодорожное сообщение Крыма по материковой части России полностью восстановлено.

«Маршрут открыт. Для гражданских пока рано говорить о доступности. По крайней мере, сухопутная дорога удобна для транспортировки грузов для Донецкой, Луганской народных республик, можно проехать в Ростовскую область. Для военных целей и целей доставки продовольствия подходит», - пояснил Аксенов.

Сухопутный путь в Крым был перекрыт Украиной в 2014 году.