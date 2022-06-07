Шойгу сообщил об открытии дорожного сообщения Крыма и материковой России

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7 июня 2022, 15:38

Сергей Шойгу, Kremlin Pool/ Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал во вторник, 7 июня, заявление о тои, что полностью восстановлено автомобильное и железнодорожное сообщение Крыма по материковой части России.

Оборонное ведомство вместе с РЖД восстановили путевое сообщение Крыма с материковой частью России, республиками Донбасса и украинскими территориями.

«Созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках», – цитирует слова Шойгу ТАСС.

За недавнее время было восстановлено примерно 1200 километров железных дорог. Открыты автомобильные пути континентальной России в Крым и обратно.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас уже осуществляются грузоперевозки в направлении Херсона, Мариуполя и Бердянска.

Ранее министр сообщил о восстановлении подачи воды в Крым по Северо-крымскому каналу.