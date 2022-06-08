Посол России в США Антонов получил письмо с предложением отказаться от родины и осудить действия Путина

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ему поступило письмо с предложением осудить действия российского лидера Владимира Путина. Дипломат потребовал объяснений от американцев по данному вопросу.
Анатолий Антонов уточнил, что в письме содержался призыв отказаться от родины, а также осудить действия Владимира Путина. Если посол это сделает, ему порекомендовали обратиться в офис первого заместителя государственного секретаря США Уэнди Шерман.
Российская дипмиссия потребовала в письменной форме объяснений от американского внешнеполитического ведомства.