Посол России в США Антонов получил письмо с предложением отказаться от родины и осудить действия Путина

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8 июня 2022, 08:27 Источник: Первый канал

посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ему поступило письмо с предложением осудить действия российского лидера Владимира Путина. Дипломат потребовал объяснений от американцев по данному вопросу.

Анатолий Антонов уточнил, что в письме содержался призыв отказаться от родины, а также осудить действия Владимира Путина. Если посол это сделает, ему порекомендовали обратиться в офис первого заместителя государственного секретаря США Уэнди Шерман.

Российская дипмиссия потребовала в письменной форме объяснений от американского внешнеполитического ведомства.