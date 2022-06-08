Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что выступает против запрета русской культуры

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8 июня 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, Christoph Soeder/dpa

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступает против запрета русской культуры на Западе. Она, однако, подвергла осуждению политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко.

В рамках интервью Ангеле Меркель задали вопрос, пригласила бы она сейчас Анну Нетребко в свой дом, как это было несколько лет назад. "Нет, я бы не сделала этого", – подчеркнула экс-канцлер и уточнила, что артистка совершала "политические вещи", которые она осуждает.

Меркель, однако, заявила, что в настоящий момент не следует запрещать русскую культуру.